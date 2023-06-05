Застройку около Губернского рынка одобрили в Самаре

В историческом центре Самары могут возвести 10-этажный трехсекционный дом / Фото: ООО "СЗ "Династия-2"

В Самаре прошли повторные публичные слушания по проекту строительства высотки в районе Губернского рынка. Ее хотят возвести на участке площадью 5 131 кв. м на улице Буянова в Ленинском районе. Предложение получило много положительных мнений. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

Так, в мэрию обратилось ООО «СЗ «Династия-2» - компания известного в Самаре девелопера Анатолия Давидюка. Фирма представила проект строительства на пересечении улиц Буянова и Ульяновской 10-этажного трехсекционного дома. В первый раз задумку не одобрили ни горожане, ни члены комиссии по подготовке проекта правил застройки и землепользования.

Теперь тоже было много противников проекта. На сайт администрации Самары поступило 41 отрицательное мнение. Горожане упирали на то, что в месте предполагаемого строительства имеется нехватка парковочных мест, мест в школах, детсадах и поликлиниках. Не понравилась самарцам и высота будущего дома.

Тех, кто поддержал проект, оказалось больше. В адрес департамента градостроительства Самары поступило 244 положительных мнения. И только два человека высказались против. Таким образом, высотка все-таки может появиться в районе Губернского рынка.

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