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НовостиОбщество5 июня 2023 7:21

В Самаре передали на уничтожение 1,5 тысячи литров незаконного алкоголя

Судебные приставы выехали на место и составили акт изъятия
Ирина СИНЕГУБОВА
У самарчанки конфисковали 130 канистр объемом 10, 20 и 30 литров.

У самарчанки конфисковали 130 канистр объемом 10, 20 и 30 литров.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница незаконно продавала в городе алкоголь. Судебные приставы передали на уничтожение 1,5 тысячи литров продукции.

— Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Также у нее конфисковали 130 канистр объемом 10, 20 и 30 литров со спиртосодержащей жидкостью, — сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

В отделении судебных приставов Советского района Самары возбудили исполнительное производство. Судебные приставы выехали на место и составили акт изъятия. В результаты 1,5 тысячи литров нелегально реализуемого алкоголя передали на уничтожение.

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