В Самаре пройдет «Том Сойер Своп», где можно будет обменяться вещами

Вход – любая купюра или перевод по QR-коду.

В Самаре в воскресенье, 11 июня 2023 года, пройдет «Том Сойер Своп». Там можно будет обменяться вещами. Состоится мероприятие на площадке «Том Сойер Феста» по адресу: улица Коммунистическая, дом 5.

- Своп, или дресскроссинг — это обмен вещами, которые больше не нужны владельцам, но могут послужить другим людям. На «Том Сойер Свопе» будем меняться одеждой, обувью, аксессуарами, посудой, украшениями и приятными мелочами для дома, - рассказали организаторы.

Важное условие – все вещи должны быть чистыми, а также в хорошем состоянии и пригодными к использованию. Любой желающий сможет принести вещь, которая ему не нужна, и забрать ту, что приглянется.

Всех собравшихся ждут чаепитие, экскурсия по Дому с часами и лекции. Вход – любая купюра или перевод по QR-коду. Все деньги пойдут на восстановление Дома с часами.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.