Московское шоссе в Самаре разгрузят с помощью строительства новых дорог

На Московском шоссе хотят возвести еще одну транспортную развязку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют разгрузить Московское шоссе. Избавить одну из главных магистралей города от пробок намерены с помощью строительства новых дорог, в частности двух поперечников. Об этом ранее заявляли в министерстве транспорта и автодорог региона.

Так, в планах — продление улицы Авроры от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Это будет четырехполосная дорога, которая пройдет между Ботаническим садом и частным сектором. Проект предполагает строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении с Московским шоссе. Ранее сообщалось, что работы начнутся в 2023 году.

Еще одна дорога, призванная разгрузить магистраль, — продление улицы XXII Партсъезда от улицы Солнечной до Московского шоссе. Поперечник планируют сделать четырехполосным с широкими тротуарами и разделительной полосой. Старт работ тоже был намечен на 2023 год.

Снизить заторы на Московском шоссе может и строительство магистрали «Центральная» (реконструкция проспекта Карла Маркса). Проект планируют реализовать в два этапа: сначала проложить дорогу от границы Самары до Ракитовского шоссе, а потом от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова.

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