«КуйбышевАзот» стал победителем конкурса «ЭкоЛидер-2022»

Награду гендиректору завода Александру Герасименко вручил вице-губернатор региона Виктор Кудряшов / Фото: Дмитрий Чадаев

В Самарской филармонии накануне Дня эколога прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «ЭкоЛидер – 2022». Одним из них стал «КуйбышевАзот». Предприятие признали лучшим в номинации «Промышленный гигант». Заслуженную награду его генеральному директору Александру Герасименко вручил вице-губернатор региона Виктор Кудряшов.

– Мы всегда уделяем особое внимание вопросам экологии, которые являются важной частью стратегии развития компании и обязательны к выполнению. Только за последние три года объем инвестиций в природоохранные и экологические проекты составил более 9 млрд рублей. И работа в этом направлении дает результаты - мы последовательно снижаем воздействие на окружающую среду. Кроме того, все минеральные удобрения нашего производства обладают улучшенными экологическими характеристиками. И сегодня компания имеет право размещать на их упаковке товарный знак «Зеленый эталон», – отметил Александр Герасименко.

Предприятие регулярно внедряет новые прогрессивные технологии и проводит техническое перевооружение действующих производств. Это позволяет уменьшать воздействие на окружающую среду и снижать потребление ресурсов. По итогам работы в 2022 году выбросы в атмосферу были сокращены на 4,3%, потребление речной воды – на 4,2%, стоки – на 5,8%, количество загрязняющих веществ в стоках – более чем на 10%.

В прошлом году предприятие завершило строительство очистных сооружений ливневого стока Северного промышленного узла и части Центрального района Тольятти. Планируется, что это позволит сократить объем сброса загрязненных ливневых сточных вод на 10,5 млн кубических метров в год. Кроме того, в 2023 году завод планирует ввести в эксплуатацию новую установку грануляции и выпарки на производстве аммиачной селитры. Благодаря ей выбросы в атмосферу будут снижены на 200 тонн в год.

Также предприятие с 2012 года участвует в восстановлении и последующем уходе тольяттинского леса. В его активе – 285 000 высаженных деревьев на 53 Га леса. В сотрудничестве с городской администрацией завод ликвидировал почти 14 тысяч кв. м несанкционированных свалок. Также он регулярно проводит уборку и очистку прибрежных зон Саратовского и Куйбышевского водохранилищ.

Ответственное отношение предприятия к экологии уже неоднократно получало высокую экспертную оценку как на региональном, так и на федеральном уровне. В 2022 году «КуйбышевАзот» вошел в топ-3 рейтинга социальной эффективности и ответственности перед обществом по версии информационного агентства AK&M.

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