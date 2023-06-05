В Самарской области мужчина обворовал магазин одежды

Полицейские разыскивают подозреваемого. фото: ГУ МВД России по региону

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции разыскивают подозреваемого. Мужчина обворовал магазин одежды.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в конце мая представитель сетевого магазин обратился в полицию за помощью. В конце мая вечером неизвестный похитил мужские футболки. Правоохранители осмотрели помещение и возбудили уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать личность подозреваемого.

Приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост от 175 до 180 сантиметров, короткие светлые волосы. Был одет в зеленую кофту с белыми рукавами, светло-синие джинсы и белые кроссовки. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят обратится в отделении полиции или позвонить по номеру 102.