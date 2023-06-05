Два ветхих дома планируют снести в Самаре

Квартиры, расположенные в аварийных домах, изымут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре для муниципальных нужд изымут два земельных участка. На них находятся дома, признанные аварийными и подлежащими сносу. Об этом говорится в постановлениях на сайте городской администрации.

Так, планируется забрать участок площадью 560 кв. м, расположенный по адресу: Дома ЭМО, 3 Красноглинский район, и находящиеся в МКД жилые помещения. Речь идет о квартирах с 1 по 32 номер.

В планах на изъятие также участок площадью 1086 кв. м на улице Буянова, 23 в Железнодорожном районе. У собственников намерены забрать четыре квартиры: №№ 5, 7, 8 и 10.

В скором времени департамент управления имуществом Самары направит уведомления владельцам квартир. Также чиновники обговорят условия изъятия помещений и определят размер возмещения.

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