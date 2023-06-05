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НовостиОбщество5 июня 2023 8:09

Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие 2023» пройдет в Самаре 8-10 июня

На дискуссионной площадке участники будут обсуждать актуальные вопросы
Ирина СИНЕГУБОВА
Участие принимут российские и зарубежных эксперты в сфере архитектуры и реставрации.

Участие принимут российские и зарубежных эксперты в сфере архитектуры и реставрации.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 8 по 10 июня в Самаре состоится VI Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие 2023». Деловая программа будет проходить на трех площадках в различных форматах.

— Участие принимут российские и зарубежных эксперты в сфере архитектуры и реставрации, что способствует совершенствованию качества сохранения культурного наследия страны, — сообщается на официальном сайте фестиваля.

Программа предусматривает создание дискуссионной площадки для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов, развитие коммуникации между специалистами разных областей и установление деловых контактов.

Также в рамках фестиваля пройдут круглые столы, дискуссии, сессии, семинары и доклады. Подробнее можно ознакомиться с программой и зарегистрироваться на сайте.

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