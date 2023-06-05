Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие 2023» пройдет в Самаре 8-10 июня

Участие принимут российские и зарубежных эксперты в сфере архитектуры и реставрации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 8 по 10 июня в Самаре состоится VI Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие 2023». Деловая программа будет проходить на трех площадках в различных форматах.

— Участие принимут российские и зарубежных эксперты в сфере архитектуры и реставрации, что способствует совершенствованию качества сохранения культурного наследия страны, — сообщается на официальном сайте фестиваля.

Программа предусматривает создание дискуссионной площадки для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов, развитие коммуникации между специалистами разных областей и установление деловых контактов.

Также в рамках фестиваля пройдут круглые столы, дискуссии, сессии, семинары и доклады. Подробнее можно ознакомиться с программой и зарегистрироваться на сайте.

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