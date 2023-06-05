В Самаре временно ограничат движение транспорта сразу на нескольких улицах в июне и в июле

На участке временно перекроют дорогу. Схема: мэрия

В Самаре проведут мероприятия по велосипедному спорту. В целях безопасности временно ограничат движение транспорта.

По информации городской администрации, движение ограничат по улице Арена 2018 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор, по Проезду №2 на участке в 500 метров. Перекрытие пройдет в следующие периоды: с 09:00 до 13:00 7 июня; с 08:00 до 16:00 25 июня; с 08:00 до 16:00 17 июля; с 08:00 до 16:00 18 июля.

Ограничения не распространяются на спецмашины. Помимо этого, на указанный участках запрещается стоянка.