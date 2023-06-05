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НовостиОбщество5 июня 2023 9:02

В Самарской области предприниматели смогли получить более 75 тысяч услуг от Корпорации МСП

Делегация Корпорации посетила регион с рабочим визитом
Алена ПРОВКИНА
Делегация посетила Самарскую область

Делегация посетила Самарскую область

Самарскую область с рабочим визитом посетили делегация Корпорации МСП. Предприниматели региона получили более 75 тысяч услуг.

Встреча с делегацией прошла в губернии 2 июня 2023 года на площадке форма «Мой бизнес 63» во главе с заместителем гендиректора Андреем Железняковым. Предприниматели региона могут получить финансирование по программе льготного кредитования. Самарская область активно использует продукты Корпорации, чтобы предоставлять малому и среднему предпринимательству поддержку, гарантии, помощь при участии в госзакупках и в приобретении оборудования.

- С 2016 года наши предприниматели получили 75 тысяч услуг Корпорации МСП. И мы продолжаем системную работу по информированию бизнеса о доступных инструментах, консультируем и помогаем подобрать наиболее актуальные, подготовить необходимый пакет документов, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов