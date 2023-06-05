Жителей Самары приглашают на 20 бесплатных мастер-классов в «Оранжерею Алабина»

Пять дней для горожан будут проходить различные мастер-классы в «Оранжерее Алабина». Фото: пресс-служба музея

В июне 2023 года музей Алабина приглашает на 20 бесплатных мастер-классов в свою оранжерею на «Волга-Фесте». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Пять дней для горожан будут проходить различные мастер-классы в «Оранжерее Алабина». Можно будет узнать, какие цветы и растения живут на побережье Волги, какой быт у садовода-любителя, как ухаживать и выращивать растения. Помимо этого, каждый сможет дополнить арт-объект.

В рамках мастер-классов 13 июня можно будет сделать «ловец солнечных лучей» (16:00-17:00), рыбы из листьев (18:00-19:00), растительные принты на ткани (20:00-21:00). А 14 июня самарцы вместе с детьми смогут смастерить брелоки из природных материалов (16:00-17:00) и игрушку в виде смешного персонажа, который содержит в себе сюрприз (18:00-19:00). После нескольких дней полива на его голове вырастет прическа из газонной травы.

В тот же день, 14 июня, в 20:00-21:00 самарцев научат делать живописное панно из силуэтов листьев разных деревьев и растений восковыми мелками или в технике набрызга краской. В четверг, 15 июня, пройдут мастер-классы по изготовлению открыток с растительными принтами (16:00-17:00), панно из веток (18:00-19:00), кукол из лыка (20:00-21:00).

Еще изготовить куклу из лыка можно будет 16 июня в 16:00-17:00, живописное панно – в 18:00-19:00, травянчик – в 20:00-21:00. В субботу, 17 июня, повторятся брелоки (14:00-15:00) и санкетчер «Оранжерея» (16:00-17:00). А с 18:00 по 19:00 и с 20:00 по 21:00 состоятся мастер-классы по керамике, где можно сделать кактусы с цветками.

В последний день, 18 июня, останется возможность посетить мастер-классы по керамике (14:00-15:00 и 16:00-17:00), по изготовлению открыток с растительными принтами (18:00-19:00) и растительных принтов на ткани (20:00-21:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.