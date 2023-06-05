В Самарской области обсудят концепцию развития парка «Мастрюки»

В регионе обсудят концепцию парка. Фото: пресс-служба губернии

В Самарской области пройдет обсуждение концепции природного парка «Мастрюки». Мероприятие состоится в городе Тольятти в Краеведческом музее 7 июня в 18:30.

По информации пресс-службы правительства региона, саму концепцию утвердили в марте на заседании организационного комитета по подготовке к Грушинскому фестивалю. Чтобы сохранить уникальное природное место, уже сформировали команду парка и создали план работы. В ближайшие годы на территории планируют проводить фестивали, пленэры и резиденции для различных профессиональных сообществ. Помимо этого, разработали проект развития инфраструктуры парка и создан фирменный стиль Мастрюков, а также система навигации.

Всех, кто связан с туристической отраслью: лидеры и участники клубов, экскурсоводы, профильные ассоциации, экологи, бизнесмены, организаторы и посетители мероприятий на поляне смогут посетить встречу 7 июня, на которой презентуют концепцию и покажут наработки.