День России отпразднуют в самарском Этнопарке дружбы народов 11 июня

Также состоятся акция «Нарисуем вместе флаг России» и концертная программа. Фото: администрация Самары

В воскресенье, 11 июня 2023 года, в Этнопарке дружбы народов в Куйбышевском районе Самары пройдет тематическая программа, посвященная Дню России. Об этом сообщили в городской администрации.

С 11:00 по 20:00 можно будет поучаствовать в мини-экскурсиях в национальных подворьях, мастер-классах, а с 13:00 по 16:00 для детей заготовлена интерактивная программа, которая включает в себя игры и конкурсы.

Также состоятся акция «Нарисуем вместе флаг России» и концертная программа с участием творческих коллективов Самары и Самарской области (16:00 - 17:30). В том числе можно будет посмотреть силовое шоу «Витязи», представление театра мод «Ольга», выступление хореографического коллектива «Островок», ансамбля русской и мордовской песни «Вияна», ансамбля русской песни «Гуляночка».

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 8 (987) 910-00-39, 8 (987) 910-00-40.

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