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НовостиОбщество5 июня 2023 10:00

В Самаре пешеход пытался перебежать на красный, но попал под колеса легковушки

Пострадавшего госпитализировали
Алена ПРОВКИНА
Мужчину доставили в медицинское учреждение

Мужчину доставили в медицинское учреждение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары 49-летний мужчина, который пытался перейти дорогу, попал под колеса машины. Пострадавшего госпитализировали.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, вечером водитель автомобиля Lada Priora ехал по улице Шоссейной в направлении улицы Крупской. Молодой автолюбитель наехал на 49-летнего пешехода. Мужчина пытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате столкновения пострадал пешеход. С места происшествия его госпитализировали в медицинское учреждения. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.