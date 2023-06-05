Опасный сидр, из-за которого погибли жители Ульяновской области, нашли на самарских прилавках

Роспотребнадзор и полиция уже начали проверки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На самарских прилавках обнаружили опасный алкоголь, который, предположительно, стал причиной гибели нескольких жителей Ульяновской области. Речь идет о напитке «Мистер Сидр», который производился на территории губернии.

– В регионе зафиксирован факт реализации контрафактного алкоголя, употребление которого чревато отравлением вплоть до летального исхода.

Жителей настоятельно просят не приобретать и не употреблять упомянутый напиток, – сообщили в региональном правительстве и областном ГУ МВД.

В случае употребления сидра жителей призывают обратиться к медикам. Сообщить о продажах данного напитка можно по номеру: 8(846)278-22-22.

Напомним, информация о том, что жители Ульяновской области погибли от самарского алкоголя, появилась в понедельник, 5 июня. Пострадавших госпитализировали с отравлением в ночь с 3 на 4 июня. В результате восемь человек скончались. Предположительно, от того же спиртного погибли и две жительницы Новокуйбышевска.

Предприниматель, который занимался производством опасного сидра, уже задержан. По факту произошедшего проводятся проверки.

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