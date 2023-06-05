Информационный проект «Газ в каждый дом» запустили в России

Задача проекта - дополнительное информирование жителей по программе социальной догазификации / Фото: Единая Россия

В России запустили информационный проект «Газ в каждый дом». На онлайн-ресурсе будут размещать комментарии экспертов, новости, статьи и полезные сведения по социальной догазификации. Один из инициаторов проекта — партия «Единая Россия».

Задача проекта — дополнительное информирование жителей. С помощью него люди смогут узнать, как подать заявку в программу, насколько эта процедура проста и какие категории граждан попадают под меры поддержки при социальной догазификации.

— Во всех районах Самарской области созданы специальные штабы, которые собирают оперативную информацию и оказывают содействие гражданам. Кроме того, для целого ряда жителей региона существует возможность получить денежную компенсацию затрат на догазификацию, в том числе на приобретение газового оборудования, — рассказал гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара», координатор проекта «Социальная догазификация» в Самарской области Михаил Смирнов.

По его словам, в 63-м регионе размер выплаты составляет 169 тысяч рублей. На компенсацию могут рассчитывать следующие категории граждан: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи, участники СВО и члены их семей.

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