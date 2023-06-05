В Самарской области пожилой пьяный водитель потерял управление и вылетел в кювет

Водителя госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Борском районе Самарской области пожилой пьяный водитель потерял управление. Мужчина вылетел в кювет.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, вечером 69-летний водитель «Mazda CX-5» ехал по автодороге «Борское-Таволжанка-Гвардейцы-Благодаровка» в направлении села Покровка. Автолюбитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина вылетел в кювет. Машина опрокинулась и загорелась.

В результате аварии водитель легкового автомобиля пострадал. Мужчину госпитализировали с места происшествия. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.