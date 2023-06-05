Ремонтные работы в Доме культуры Самарской области выполнены на 60%

Специалисты уже заменили кровлю и инженерные коммуникации. Фото: национальныепроекты.рф

В Сергиевском районе Самарской области продолжается капитальный ремонт Дома культуры. «Луч» обновляют в поселке Кутузовском. Об этом сообщили на портале национальныепроекты.рф.

Работники уже утеплили фасад здания и отделали его яркими материалами. Внутри проведена перепланировка помещений, обновлены инженерные коммуникации, покрытия стен, пола и потолка. Также внутри появились гардероб и санузел – их раньше не было.

На втором этаже идет ремонт библиотеки и музея. Как отметили в районной администрации, на сегодняшний день выполнено около 60% всех запланированных работ. Специалисты уже заменили кровлю и инженерные коммуникации. Сейчас идут внутренние отделочные работы, ремонт фасада и крыльца.

Все работы идут в соответствии графику, завершится ремонт должен в августе этого года. Местные власти хотят внести в Дом культуры изюминку местного колорита, подробности этого пока не раскрываются.

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