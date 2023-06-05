В Чапаевске предприниматель похищал электричество для своего завода

За свои действия бизнесмен заплатит штраф Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области суд вынес приговор предпринимателю из Чапаевска. Мужчину признали виновным в порче объектов жизнеобеспечения. Подробности сообщили в УФСБ по Самарской области.

Выяснилось, что осужденный – житель Чапаевска – сделал незаконную врезку в высоковольтный подземный кабель, принадлежащий энергетикам. Кабель снабжал важные социальные объекты города, но из-за указанных действий был поврежден.

Помимо этого, мужчина повредил интеллектуальную систему учета электроэнергии. Сделал он это для безучетного снабжения завода по производству строительных материалов. Ущерб превысил 3,5 млн рублей.

Недавно суд вынес жителю Чапаевска приговор. Он должен будет заплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.

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