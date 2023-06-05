Самарцам предложили внести биографии участников Курской битвы в «Лица Победы»

Жители региона смогут поучаствовать в проекте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области предложили стать участниками всенародного исторического проекта. Самарцы смогут предложить внести биографии участников Курской битвы.

По информации пресс-службы Музея Победы, горожане смогут внести в архив семейные истории и биографии участников сражения на Курской дуге. Материалы будут храниться в музее. На данный момент в разделе собраны более 7000 историй. Их могут использовать профессиональные историки и школьники, готовящие исследовательские проекты.

Среди материалов – биографии танкистов, летчиков, снайперов, пехотинцев. Всенародный проект запустили в 2019.