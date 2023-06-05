Сертификат для новорожденного ребенка предложили ввести в России

С помощью сертификата можно будет купить все необходимое по уходу за младенцем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России предложили ввести сертификат для новорожденных детей. Его планируют вручать родителям, чей доход ниже двух прожиточных минимумов. Соответствующий законопроект подготовили депутаты от фракции ЛДПР. Его уже внесли на рассмотрение в Госдуму РФ.

Парламентарии предложили наделить малоимущие семьи правом на получение сертификата, обеспечивающего новорожденного суммой на приобретение предметов первой необходимости, пишет ФАН. По словам депутата Ярослава Нилова, данная мера поддержки позволит молодым родителям приобрести коляски, кроватки, пеленальный столик и все то, что необходимо для ухода за младенцем.

Напомним, в Самарской области в 2020 году запустили акцию «Подарок новорожденному». Это набор вещей с полезными вещами для малышей: чепчики, ползунки, пеленки, распашонки, одеяло-плед и другое. Выдают его семьям при выписке из роддома. Предназначен бокс для тех, у кого это первый ребенок.

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