Самарцам, которые почувствовали недомогание после употребления сидра, советуют обратиться к медикам

Ранее от употребления опасного сидра скончались несколько человек в двух регионах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История об опасном сидре, который унес жизни нескольких человек в двух регионах, получила широкий общественный резонанс. В результате употребления алкогольного напитка скончались восемь жителей Ульяновской области и две жительницы Самарской области. Специалисты не исключают, что другие граждане также могли употреблять указанный напиток, но не обратили внимание на легкое недомогание. Они советуют жителям как можно скорее показаться врачам.

– Скорость развития поражения организма может быть разной – она зависит как от количества выпитого яда, его концентрации, так и от общего состояния организма человека. В любом случае при появлении первых же симптомов необходимо максимально срочно вызвать скорую помощь, – рассказал «КП-Самара» главный внештатный терапевт Самарской области Олег Фатенков.

Напомним, производством продукции под маркой «Мистер сидр» на территории региона занималась компания «АНДИ». Предположительно, производители добавили в напиток этанол, который и стал причиной трагедии. Сейчас один из руководителей компании задержан, проводятся проверки.

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