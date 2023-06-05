Смертельно опасный сидр изымут из продажи в Самарской области

Из магазинов уберут опасные напитки "Мистер сидр" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области изымут из продажи смертельно опасный сидр. Речь идет о напитке, который стал виновником гибели более 10 человек в двух регионах.

— Начато санитарно-эпидемиологическое расследование для установления причин произошедшего. Принимаются меры по изъятию продукции из оборота. Призываем не употреблять напиток «Мистер сидр» до выяснения всех обстоятельств, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора Самарской области.

Напомним, первые случаи отравления спиртным напитком зафиксировали в минувшие выходные в Димитровграде Ульяновской области. Как пишет «КП-Ульяновск», погибли 9 человек, еще 13 находятся в больнице. В Самарской области в ночь на 5 июня 2023 года после употребления паленого алкоголя скончались две женщины — жительницы Новокуйбышевска. Следователи возбудили уголовное дело.

Насколько известно, сидр, которым отравились жители двух регионов, изготовили в поселке Винтай Красноглинского района Самары. Предпринимателя, который поставлял некачественную продукцию в магазины, уже задержали.

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