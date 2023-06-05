Дети поучаствовали в турнире по быстрым шахматам в ресторане Самары

Все участники получили подарки от спонсоров и сертификаты участников праздника. Фото: «Феномен»

В четверг, 1 июня, в честь Международного дня защиты детей в Самаре на площадке одного из ресторанов прошел открытый турнир по быстрым шахматам. В нем участвовали 60 детей в возрасте от 5 до 17 лет.

Организатором мероприятия стала шахматная школа «Феномен». Праздник начался в 10:00, детей и их родителей встречали аниматоры от партнеров мероприятия. Параллельно на трех площадках проходили мастер-класс по театральному мастерству, челлендж и игры в шлемах виртуальной реальности.

Пока дети были заняты и развлекались, родители ожидали их на открытой веранде ресторана с видом на самарскую набережную. По окончанию праздничного мероприятия и состоялся турнир по быстрым шахматам. Он проходил по швейцарской системе в семь туров, победители и призеры соревнования определялись по наибольшей сумме набранных очков.

Дети, которые заняли призовые места, и номинантов в каждой возрастной группе наградили медалями и дипломами. Все участники получили подарки от спонсоров и сертификаты участников праздника.

Проведение праздника стало возможно при помощи и поддержке самарских предпринимателей, которым важно развитие детей и популяризация спорта в регионе.

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