На дорогах Самарской области выставили патрули для пресечения провоза контрафактного сидра

Из магазинов региона изымают всю контрафактную алкогольную продукцию Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области на дорогах выставили патрули, экипажи ГИБДД проверяют транспорт. Цель — не дать провезти контрафактный алкоголь, в частности сидр, из-за которого погибли жители двух регионов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители проводят масштабную проверку всех торговых точек и мест складирования алкогольной продукции. Этим занимаются сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, участковые и представители других подразделений ОВД. Оперативники устанавливают людей, причастных к изготовлению контрафактного алкоголя. Из магазинов изымают продукцию. Ее направляют на экспертизу.

Напомним, в минувшие выходные в Ульяновской области несколько жителей отравились напитком «Мистер Сидр», который был произведен в Самаре. Погибли девять человек, еще несколько пострадавших находятся в больнице. Есть жертвы и в Самарской области — скончались две женщины из Новокуйбышевска. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый — владелец производства — задержан.

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