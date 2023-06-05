Расписание электричек на участке Мирная – Самара – Сызрань-1 изменится с 6 по 8 июня

Изменения связаны с проведением работ по капитальному ремонту пути. Фото: АО "Самарская ППК"

В Самарской области с 6 по 8 июня изменится расписание движения пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань-1. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

— Изменения связаны с проведением работ по капитальному ремонту пути на перегоне Чапаевск - Томылово в эти дни, — говорится в сообщении.

Во вторник, 6 июня, отменяются электрички № 6561 Мирная (11:35) – Безенчук (13:13), № 7558 Сызрань-1 (15:07) – Мирная (18:00), № 7103 Самара (16:02) – Сызрань-1 (17:55) и № 6571/7573 Мирная (18:54) – Сызрань-1 (22:05).

Поезд № 7569 Мирная (17:09) – Сызрань-1 (20:04) на участке Томылово – Сызрань-1 проследует по измененному расписанию Мирная (17:09) – Томылово (18.18,5-18.27,5) – Сызрань-1 (20:12). А поезд № 6560 Безенчук (17:51) – Самара (19:10) на участке Безенчук – Томылово проследует как Безенчук(17:53) - Томылово (18:25-18:26) – Самара (19:10).

И поезд № 7562 Сызрань-1 (18:14) – Мирная (21:05) на участке Томылово – Мирная проследует по измененному расписанию Сызрань-1 (18:14) – Томылово (20:03-20:03,5) – Мирная (21:19). Со всеми остальными изменениями в расписании можно ознакомиться на сайте.

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