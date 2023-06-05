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НовостиОбщество5 июня 2023 12:03

В Самаре врачи спасли пациента с поражением 90% кожи и слизистых оболочек

Мужчина проходил лечение в одной из клиник, но эффекта не было
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Благодаря специалистам самарцу стало лучше уже на третий день после госпитализации

Благодаря специалистам самарцу стало лучше уже на третий день после госпитализации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские врачи спасли пациента с сильным поражением кожи и слизистых оболочек – оно достигло 90%. Мужчина проходил лечение, но эффекта не было. Тогда его направили в клиники СамГМУ. Информацию сообщили в пресс-службе вуза.

66-летний самарец поступил в инфекционное отделение на 11-й день болезни. Его состояние было тяжелым. Медики диагностировали у мужчины приобретенную герпетическую инфекцию, в распространенной форме, с тотальным поражением кожных покровов. Заболевание осложняла бактериальная экзантема.

Лечение начали немедленно: пациенту провели комплексную, антибактериальную, противовоспалительную, симптоматическую терапию. Улучшения появились уже на третий день. У мужчины уменьшились отеки, пропала лихорадка и появился аппетит. Спустя 15 дней после поступления к специалистам самарец отправился домой полностью здоровым.

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