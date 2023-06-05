В Самаре врачи спасли пациента с поражением 90% кожи и слизистых оболочек

Благодаря специалистам самарцу стало лучше уже на третий день после госпитализации
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самарские врачи спасли пациента с сильным поражением кожи и слизистых оболочек – оно достигло 90%. Мужчина проходил лечение, но эффекта не было. Тогда его направили в клиники СамГМУ. Информацию сообщили в пресс-службе вуза.
66-летний самарец поступил в инфекционное отделение на 11-й день болезни. Его состояние было тяжелым. Медики диагностировали у мужчины приобретенную герпетическую инфекцию, в распространенной форме, с тотальным поражением кожных покровов. Заболевание осложняла бактериальная экзантема.
Лечение начали немедленно: пациенту провели комплексную, антибактериальную, противовоспалительную, симптоматическую терапию. Улучшения появились уже на третий день. У мужчины уменьшились отеки, пропала лихорадка и появился аппетит. Спустя 15 дней после поступления к специалистам самарец отправился домой полностью здоровым.
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