Крупную партию спецтехники передали в зону спецоперации ЕР и фонд «Наша Правда»

В начале июня в штаб ВДВ привезли квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование / Фото: Единая Россия

Крупную партию спецтехники отправили в зону СВО партия «Единая Россия» и фонд «Наша Правда». Помощь от них получили первый армейский корпус ДНР, 58-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ.

Бойцам СВО передали квадрокоптеры, противодронные комплексы и комплекты для управления беспилотниками, автомобили, портативные и автомобильные радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и другое. В начале июня 2023 года в штаб ВДВ привезли квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование.

- Мы помогаем подразделениям армии и добровольческим отрядам на всей линии фронта. Привозим средства радиоразведки и разведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы. Помогаем с радиостанциями, средствами электронной борьбы. Работаем с командирами подразделений. И знаем, что все необходимое доходит точно до «передка», - рассказал руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Напомним, неделю назад из Самары в зону СВО отправили очередной гуманитарный конвой. Волонтеры подготовили для бойцов посылки с предметами первой необходимости, средствами гигиены, продуктами, одеждой. Также на передовую отправили окопные свечи и тактические носилки, которые делают неравнодушные самарцы. Кроме того, ранее губернатор Дмитрий Азаров передал подразделениям, где служат наши земляки, более 30 единиц спецтехники и легковых машин, а также дополнительное оборудование.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал