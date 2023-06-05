Новое детское стоматологическое отделение открылось в Красноглинском районе Самары

Получать помощь в новом отделении смогут около 16 тысяч детей. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В Красноглинском районе Самары состоялось открытие нового детского лечебно-профилактического отделения №3. Оно появилось в поселке Мехзавод в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Информацию сообщили в областном Минздраве.

– Идея проекта родилась из поиска решений, которые позволили бы повысить доступность помощи для пациентов. Район имеет протяженность более 80 км и очень важно, чтобы стоматологическую помощь в полном объеме дети могли получить в одном месте, – рассказала главный врач горбольницы №7 Анна Дубасова.

Получать помощь в учреждении смогут около 16 тысяч человек. Отделение оснащено всем необходимым оборудованием. В частности, здесь будут проводиться удаления временных и постоянных зубов , пластика уздечек губ и языка, удаление сверхкомплектных и ретинированных зубов.

По данным Минздрава губернии, в дальнейшем детский стоматологический кабинет откроется в поселке Береза, где также будут получать помощь дети из поселка Прибрежный.

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