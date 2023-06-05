МегаФон стал лауреатом премии «Лучшие ESG проекты России»

Разработку компании признали лучшей в категории «Цифровые решения для ESG» / Фото: МегаФон

Стали известны итоги премии «Лучшие ESG проекты России». Одним из ее лауреатов стал известный сотовый оператор. Его платформу «МегаФон Экология» признали лучшей в категории «Цифровые решения для ESG». Эксперты форума высоко оценили функционал решения, который позволяет промышленным предприятиям контролировать выбросы и реализовывать проекты любой сложности в области охраны окружающей среды.

Платформа работает на базе технологии IoT (интернет вещей) – в режиме реального времени собирает, анализирует и передает клиенту и контролирующим органам данные об объеме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов.

На базе платформы разработано и реализовано несколько продуктов, среди которых: мониторинг компонентов окружающей среды, контроль промышленных выбросов и сбросов; мониторинг воздуха рабочей зоны (контроль микроклимата). Также система может быть дополнена модулем мониторинга парниковых газов для реализации мероприятий по сокращению углеродного следа и обеспечения углеродной нейтральности территорий и деятельности предприятий, что соответствует основным критериям ESG – повестки.

— С каждым годом потребности бизнеса в решениях для сохранения окружающей среды растут. Мы развиваем свои продукты с учетом современных вызовов и тенденций. Цифровая платформа прошла апробацию и успешно внедрена на крупных промышленных предприятиях не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. Решены задачи по обеспечению межгосударственной связности платформенных решений с учетом требований к информационной безопасности разных государств. Функционал решения позволяет закрыть потребности государства и бизнеса, — отметил директор по развитию облачных и инфраструктурных решений мобильного оператора Александр Осипов

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