В Самаре 12-13 июня 2023 года перекроют дороги из-за фестиваля «САМ.ФЕСТ»

В городе также запретят стоянку и остановку транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 12 июня 2023 года, в Самаре пройдет фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ». Из-за проведения мероприятия в городе перекроют несколько дорог. Рассказываем, какие улицы затронут ограничения.

По информации мэрии, с 4:00 12 июня до 00:00 13 июня движение транспорта будет ограничено по улицам: Чапаевская (от Красноармейской до Вилоновской); Шостаковича (от Фрунзе до Чапаевской); Красноармейская (от Чапаевской до Галактионовской); Вилоновская (от Чапаевской до Галактионовской); Молодогвардейская (от Ульяновской до Вилоновской).

На этих же участках с 18:00 11 июня до 00:00 13 июня запретят стоянку и остановку автомобилей.

Схема: администрация Самары

Отмечается, что изменения коснутся и общественного транспорта. С 4:00 12 июня до 00:00 13 июня автобусы №24 будут перевозить пассажиров по скорректированной схеме.

Схема: администрация Самары

Схема: администрация Самары

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