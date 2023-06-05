Появилась программа фестиваля «Дни модерна» в Самаре 9-11 июня 2023 года

Одной из площадок проведения форума станет музей Модерна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 9 по 11 июня 2023 года пройдет фестиваль «Дни модерна» (6+). Он приурочен к празднованию Всемирного дня модерна. Публикуем программу мероприятий.

Площадками проведения фестиваля станут музей-галерея «Заварка» (ул. Самарская, 207а) и музей Модерна (ул. Красноармейская, 15). Гостей ждут кинопоказы многосерийного фильма «Модерн губернии», лекции, выставка «Модерн» в облаках, мастер-классы для детей, экскурсии по экспозициям, а также тематические прогулки по городу.

Трехдневный форум — это часть проекта «Модерн губернии». Его реализует самарское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Отметим, часть мероприятий фестиваля можно будет посетить бесплатно, но нужна предварительная регистрация. Подробности — в соцсетях музея Модерна и музея-галереи «Заварка».

Программа мероприятий фестиваля "Дни модерна"

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