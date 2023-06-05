Самарским сидром отравились двое жителей Удмуртии

В больнице Ижевска не исключают поступление новых пострадавших от самарского сидра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители еще одного региона России пострадали от самарского сидра. Два случая отравления зафиксировали в Удмуртии. Жертвами контрафактного алкогольного напитка стали 20-летний молодой человек и 34-летняя женщина. Сейчас они находятся в критическом состоянии в токсикологическом отделении ГКБ № 6 Ижевска.

- Сотрудники отделения готовы к возможному поступлению новых пострадавших. В наличии есть все лекарственные препараты, при необходимости в больнице будут развернуты дополнительные койки, - сообщила на своей странице в соцсети заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

В минздраве республики добавили, что предполагаемой причиной отравления стал напиток «Мистер сидр» из Самары.

Напомним, первыми жертвами некачественного алкогольного напитка стали жители Ульяновской области. По последним данным, отравились 23 человека, девять спасти не удалось. Также стало известно, что после употребления сидра умерли две женщины из Самарской области. Обе были жительницами Новокуйбышевска. Возбуждено уголовное дело. Производителя уже задержали. В настоящее время всю контрафактную продукцию изымают из продажи и отправляют на экспертизу. Жителей призывают воздержаться от употребления сидра, который может привести к смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жертв может стать больше: что известно о массовом отравлении сидром в Самарской области к этому часу

Что известно о массовом отравлении сидром в Самарской области на 5 июня 2023 (подробности)

На дорогах Самарской области выставили патрули для пресечения провоза контрафактного сидра

Сотрудники ГИБДД проверяют машины (подробности)

«Каждая минута на счету»: врач рассказал, как избежать гибели при отравлении сидром с метанолом

Врач из Самары рассказал, как распознать отравление сидром с метанолом и что делать, чтобы избежать гибели (подробности)

Полиция перетряхивает магазины, директор производства задержан: сидр из Самарской области убил 10 человек в двух регионах

Сидр из Самары убил 10 человек в двух регионах (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал