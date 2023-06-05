Определилась тройка крупнейших экосистем в России

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МТС стала второй в России крупнейшей экосистемой, обогнав Сбер. Компания уступает только «Яндексу», сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование J’son & Partners Consulting за 2022 год.

По данным компании, по итогам первого квартала этого года число экосистемных подписок выросло на 13,9 миллиона – на 26,7% выше, чем годом ранее.

Вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова отметила, что увеличение связано в том числе с ростом популярности нетелеком сервисов, таких как KION, Строки и МТС Music.

«Подписка Premium - это удобное сочетание большого количества ГБ, доступа к развлекательному контенту KION, МТС Music и Строки и скидкам от партнеров по супервыгодной цене. Выход на рынок mobility (кикшеринг и каршеринг) с нашими партнерами в подписке позволил нам также нарастить качественно новых пользователей в Premium», - пояснила она.

Ольга Зиборова также отметила, что в рамках стратегии открытой экосистемы во втором полугодии планируется расширять подписку за счет новых продуктов и партнерств.