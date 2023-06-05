В Самарской области из-за пала сухой травы произошло более 1500 пожаров

В результате возгораний пострадали 2 жилых дома и 14 строений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с начала 2023 года произошло 1506 пожаров из-за пала сухой травы. Общая площадь возгораний составила 150 га. Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС.

– Огонь от горящей травы уничтожил 2 жилых дома и 14 строений. Будьте осторожны и внимательны при обращении с огнем, не жгите сухую траву, – обратились к жителям губернии специалисты ведомства.

Напомним, в текущем году также произошло большое количество природных пожаров. Первый произошел в марте на территории Шигонского района. Огонь охватил участок площадью 0, 015 га.