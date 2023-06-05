Три человека попали в больницу после употребления сидра в Самарской области

Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области три человека отравились контрафактным сидром. Сейчас они проходят лечение в одной из больниц. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

- Состояние пациентов оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно о гибели двух жительниц Новокуйбышевска. Они умерли в ночь на 5 июня 2023 года после употребления напитка «Мистер сидр». Его производили в поселке Винтай Красноглинского района Самары. Предпринимателя, который занимался выпуском данной продукции, задержали. Возбуждено уголовное дело. Отметим, помимо самарцев, сидром отравились также 23 жителя Ульяновской области (9 погибли) и двое жителей Удмуртии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал