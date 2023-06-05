Появилось видео допроса предпринимателя из Самары, чей сидр убил жителей Самарской и Ульяновской областей

Сейчас мужчина находится у следователей

Появилось видео допроса самарского предпринимателя, чей контрафактный сидр убил несколько человек. Запись опубликовали в следственном комитете Ульяновской области.

– В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, – рассказали в СУ СК по Ульяновской области.

Напомним, мужчину подозревают в производстве опасного для жизни сидра. Следствие полагает, что подозреваемый изготавливал алкоголь под маркой «Мистер Сидр» в поселке Винтай Самарской области, а после поставлял товар в торговые точки Ульяновской и Самарской областей.

В результате употребления сидра несколько человек попали в больницу с отравлением. Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, некоторые потерпевшие скончались.

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