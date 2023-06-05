Стало известно о двух новых возможных жертвах «Мистера Сидра» в Самаре

Из-за сидра в двух регионах, по официальным данным, умерли 18 человек.

В Самаре может вырасти число погибших от злополучного «Мистера Сидра». На Садовом проезде обнаружили два трупа мужчин, рядом с которыми лежали емкости из-под алкоголя. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщил собственный источник.

- Был ли там «Мистер Сидр», пока говорить рано, это будет выяснять экспертиза, - уточнил собеседник.

Напомним, в трех регионах Приволжья от отравления сидром из Самары погибли 18 человек (16 в Ульяновской области, два – в Самарской), еще 39 пострадали.

Предпринимателя, который занимался производством сидра, задержали. Сейчас его допрашивают следователи СУ СК РФ по Ульяновской области. По словам источника «КП-Самара», мужчина рассказывает, куда отправлял свою продукцию.

Тем временем полиция прочесывает магазины и останавливает фуры на дорогах в поисках опасного сидра.