В Самарской области запретили продажу опасного для жизни сидра

Ранее от напитка скончались несколько человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России запретили продажу опасного для жизни напитка «Мистер Сидр», производство которого велось на территории Самарской области. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

– В связи с поступлением информации о случаях отравления сидром Роспотребнадзор незамедлительно принял меры реагирования. Ведется расследование случаев отравления, продукция изымается из оборота, – пояснили в ведомстве.

Напомним, число людей, пострадавших от некачественного сидра, уже выросло до 39 человек, 18 погибли. Это жители Ульяновской и Самарской областей, а также Удмуртии. Предприниматель, который занимался его производством, уже задержан и дает показания. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.