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НовостиОбщество5 июня 2023 15:59

В Самарской области запретили продажу опасного для жизни сидра

Реализация контрафактной продукции также запрещена по всей стране
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ранее от напитка скончались несколько человек

Ранее от напитка скончались несколько человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России запретили продажу опасного для жизни напитка «Мистер Сидр», производство которого велось на территории Самарской области. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

– В связи с поступлением информации о случаях отравления сидром Роспотребнадзор незамедлительно принял меры реагирования. Ведется расследование случаев отравления, продукция изымается из оборота, – пояснили в ведомстве.

Напомним, число людей, пострадавших от некачественного сидра, уже выросло до 39 человек, 18 погибли. Это жители Ульяновской и Самарской областей, а также Удмуртии. Предприниматель, который занимался его производством, уже задержан и дает показания. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.