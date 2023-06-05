В Самарской области документы пациентов горбольницы вывезли на свалку

Главврача медучреждения уже привлекли к ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главного врача Отрадненской городской больницы уличили в нарушении порядка сбора и хранения данных о гражданах. Выяснилось, что из медучреждения пропали документы пациентов, которые оказались на свалке. Информацию сообщили в прокуратуре Самарской области.

Информация о том, что на свалке найдены медицинские документы с персональными данными граждан, появилась в интернете. Проверка показала, что там находятся карты профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, журналы регистрации выдачи листков нетрудоспособности, талоны родовых сертификатов и др.

Оказалось, что документы во время ремонта вывез подрядчик. Главврач был в курсе, но мер не принял. В результате документы, содержащие персональные данные и врачебную тайну, оказались в общем доступе.

Отмечается, что врача уже привлекли к ответственности.