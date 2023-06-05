В Самарской области увеличилось число пострадавших от отравления опасным сидром

По данным областных властей, пострадавшим оказывается необходимая помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число граждан, пострадавших от отравления напитком «Мистер Сидр», продолжает расти. Так, в Самарской области за помощью обратились уже семеро человек. Информацию сообщили в региональном правительстве.

– Всем пострадавшим оказывается помощь. Медицинские работники находятся в полной готовности к приему пациентов, – рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

Известно, что еще двое жителей региона скончались. Таким образом, число жертв опасного сидра на территории губернии достигло девяти человек.

Ранее стало известно, что от суррогатного сидра пострадали уже 50 человек. Подавляющее большинство жертв - жители Ульяновской области. Там пострадали 43 покупателя спиртного напитка, 16 человек скончались. 27 человек остаются в больнице.

Продажу напитка «Мастер Сидр» уже запретили. Предприниматель, который занимался производством алкоголя в Самарской области, был задержан и дал показания. Расследование продолжается.