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НовостиОбщество5 июня 2023 17:28

Молодожены Самарской области смогут бесплатно проверить репродуктивное здоровье

Пройти нужные процедуры можно будет при помощи сертификата
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Услуга будет доступна новоиспеченным супругам в возрасте от 18 до 45 лет

Услуга будет доступна новоиспеченным супругам в возрасте от 18 до 45 лет

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области молодожены смогут бесплатно проверить свое репродуктивное здоровье. Соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Согласно документации, пройти необходимые процедуры можно будет при наличии сертификата. Его будут выдавать в ЗАГСах губернии после заключения брака. Услугой смогут воспользоваться новоиспеченные супруги в возрасте от 18 до 45 лет.

Для того, чтобы пройти обследование, жителям нужно будет обратиться по месту прикрепления полиса ОМС. Сделать это необходимо в течение 6 месяцев после дня бракосочетания – после этого действие сертификата будет приостановлено.

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