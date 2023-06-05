Хинштейн прокомментировал производство смертельного сидра в Самарской области

Число жертв опасного алкоголя уже достигло 50 человек. Фото: ГУ МВД по Ульяновской области

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн прокомментировал ситуацию с производством контрафактного алкоголя в Самарской области. Парламентарий уверен, что предприниматель должен был получить более жесткое наказание еще год назад, когда его впервые уличили в торговле сомнительными напитками.

– Предполагаемый виновник в массовой гибели людей уже попадался на торговле сомнительным алкоголем без сертификатов и документов, но не получил даже штрафа в 10 тысяч рублей: ему всего-навсего вынесли предупреждение. Как результат — производство фальсификата перешло в промышленный масштаб, – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Депутат также отметил, что понести наказание должен не только производитель, но и те, кто был в курсе его деятельности.

Напомним, в настоящий момент число жертв напитка «Мистер Сидр» достигло 50 человек. В основном это жители Ульяновской области. Среди самарцев 9 пострадавших, двое скончались.

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