Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2023 17:57

Хинштейн прокомментировал производство смертельного сидра в Самарской области

Парламентарий уверен, что предприниматель и те, кто был в курсе его деятельности, должны были понести жесткое наказание
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Число жертв опасного алкоголя уже достигло 50 человек. Фото: ГУ МВД по Ульяновской области

Число жертв опасного алкоголя уже достигло 50 человек. Фото: ГУ МВД по Ульяновской области

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн прокомментировал ситуацию с производством контрафактного алкоголя в Самарской области. Парламентарий уверен, что предприниматель должен был получить более жесткое наказание еще год назад, когда его впервые уличили в торговле сомнительными напитками.

– Предполагаемый виновник в массовой гибели людей уже попадался на торговле сомнительным алкоголем без сертификатов и документов, но не получил даже штрафа в 10 тысяч рублей: ему всего-навсего вынесли предупреждение. Как результат — производство фальсификата перешло в промышленный масштаб, – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Депутат также отметил, что понести наказание должен не только производитель, но и те, кто был в курсе его деятельности.

Напомним, в настоящий момент число жертв напитка «Мистер Сидр» достигло 50 человек. В основном это жители Ульяновской области. Среди самарцев 9 пострадавших, двое скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отделался предупреждением за нарушения: что известно о самарском производителе сидра, от которого умирают люди

Производителя смертельного сидра под Самарой уже судили за торговлю алкоголем без сертификата (подробности)