Гроза и сильный ветер вновь настигнут Самарскую область 6 июня 2023 года

Местами в ближайший час ожидается гроза и усиление ветра. Фото: Ирина СИНЕГУБОВА

Во вторник, 6 июня, утром в Самарскую область снова придет гроза и сильный ветер. Такая погода сохранится до конца дня и будет вечером. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. Местами в ближайший час ожидается гроза и усиление ветра, порывы достигнут 15-20 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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