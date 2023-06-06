В Самарской области водителей и пешеходов просят быть осторожнее из-за непогоды

Всем следует соблюдать правила дорожного движения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 6 июня, в Самарской области ожидается гроза и сильный ветер. Госавтоинспекция Самарской области рекомендует водителям и пешеходам быть внимательными на дорогах при неблагоприятной погоде.

— Сейчас на территории региона отмечается ухудшение погодных условий и осадки в виде дождя. Водителям надо скорректировать модель поведения на дороге и быть осторожными при управлении транспортным средством, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Так, следует соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Также обязательно нужно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

А пешеходам в непогоду необходимо использовать световозвращающие элементы и соблюдать нормы и правила безопасности при переходе проезжей части.

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