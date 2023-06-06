90% работающих самарцев следят за грамотностью своих коллег

Самарцы признались, что трепетно относятся к письменной грамотности Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители Самары признались, что регулярно следят за грамотностью своих коллег. Об этом заявили 90% горожан в рамках опроса, итоги которого озвучили в пресс-службе сервиса Зарплата.ру.

Оказалось, что жители города трепетно относятся к письменной грамотности и регулярно проверяют своих коллег. 66% опрошенных указывают на ошибки. Больше всего, по мнению самарцев, у их коллег страдает орфография (73%), пунктуация (70%) и грамматика (32%). 44% готовы поставить сотрудникам оценку «удовлетворительно», и только 40% – «хорошо».

Самарцы также отмечают, что грамотнее всех пишут юристы (42%), менеджмент (26%), бухгалтеры (17%), маркетологи (9%), специалисты по продажам (3%), айтишники (2%), дизайнеры (1%). Ошибки чаще всего допускает молодежь – об этом сообщили 39% опрошенных.

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