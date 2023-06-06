Новая зона отдыха появится в поселке Самарской области в 2023 году

В дальнейшем на территории должна появиться детская игровая площадка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Хворостянском районе Самарской области появится новая зона отдыха. Она будет расположена на улице Строительной в поселке Прогресс. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Сейчас специалисты уже начали работы на площадке. Там планируется поставить качели, установить скамейки для отдыха, сделать освещение и разбить цветник. В дальнейшем на территории должна появиться детская игровая площадка, работники проведут также и озеленение.

Как отметили в администрации Хворостянского района, инициаторами создания зоны отдыха стали местные жители. Все работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

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