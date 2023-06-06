Дожди и грозы задержатся в Самарской области 6-9 июня 2023 года

С каждым днем в регионе будет становиться теплее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На текущей неделе, 6-9 июня 2023 года, в Самарской области пройдут дожди и грозы. Прогноз на предстоящие несколько дней озвучили в Приволжском УГМС.

– Плотные облака накроют большую часть области, а в восточной половине пройдет кратковременный дождь, возможно с грозой. В последующие дни существенные осадки не ожидаются. Температура воздуха постепенно будет нарастать, но все равно останется в пределах умеренно теплой, – пояснили синоптики.

Сегодня жителей региона ждет не самая приятная погода. Грозы будут довольно сильными, как и порывы ветра – местами они достигнут 15-20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.

В последующие дни воздух прогреется до +25, +27 градусов. Осадки временно отступят, однако вернутся к выходным.

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