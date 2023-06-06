Телефонные мошенники с Украины атакуют жителей Самарской области

На уловку уже попался житель Октябрьска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области продолжают атаковать мошенники, действующие на территории Украины. Они звонят гражданам, представляются сотрудниками банков и обманом забирают деньги.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, на уловку уже попался житель Октябрьска. Мошенники сообщили 59-летнему мужчине, что с его счетами происходят мошеннические действия, и течение четырех дней похитили 2 179 040 рублей. Деньги пострадавший перевел «на безопасный счет», при этом они были взяты в кредит. Возбуждено уголовное дело.

– Мошенники часто представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов. При этом схемы общения могут меняться. Объединяет все эти уловки то, что они маскируются под спецоперации полиции, либо так или иначе связаны с проведением СВО, – пояснили в ГУ МВД по Самарской области.

Оперативники напоминают: полицейские не проводят по телефону никакие процессуальные действия. Граждан призывают никому не сообщать свои личные данные, сведения о банковских картах и полученные смс-коды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.