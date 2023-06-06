Самарцы предлагают снизить скорость электросамокатов до 15 км/ч

Граждане также выступают за возрастные ограничения и запрет на проезд по пешеходным улицам Фото: Андрей АБРАМОВ

Депутаты внесли ряд предложений, касающихся передвижения на электросамокатах. В их числе – снижение скорости до 15 км/ч, запрет на проезд по пешеходным улицам. Кроме того, они предлагают разрешить пользоваться этим видом транспорта только совершеннолетним.

Идея нашла поддержку у жителей Самары. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, за эти меры высказались 57% горожан. Они уверены, что новые правила позволят снизить количество ДТП.

Против выступили 21% самарцев. 15% считают, что предложенные меры слишком жесткие. Они отмечают, что подростки не будут соблюдать запреты, поэтому ограничение по возрасту нужно снизить до 14 лет. 6% горожан, напротив, считают новые правила слишком мягкими. По их мнению, 15 км/ч – это слишком высокая скорость.

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